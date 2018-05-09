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Анна Семенович резко похудела в два раза
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Анна Семенович резко похудела в два раза 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Это случилось: Анна Семенович резко скинула вес, и теперь стройной длинноногой красотке с большой грудью точно не найти равных. То, что певица резко стала в два раза меньше, ее поклонники заметили на новых фотографиях — звезда отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда выложила сразу несколько постов с невероятно стройными ногами.
Обычно зрителей не обмануть, и фотошоп наметанным глазом пользователи Instagram замечают в два счета. Но в этот раз все чисто: Анна удивляла не только фотографиями, но и видео.
Певица пока не рассекретила подписчикам, что конкретно помогло ей прийти в идеальную форму — правильное питание, спорт или влюбленность. Зато совсем недавно показывала свой завтрак — сок и разные фрукты. А после по расписанию — плавание в океане.
В своих интервью Анна уже рассказывала, что не сидит на диетах:
«Путем проб и ошибок я поняла, что самый верный способ похудеть — не меньше есть, а больше двигаться. Всевозможными диетами можно просто посадить себе желудок или иммунитет, что было в моей жизни однажды. Я голодала под присмотром врачей и хорошо похудела, но потом пришлось восстанавливать иммунную систему».
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