Алсу: от Лолиты до многодетной матери

Хрупкая татарская девушка Алсу многим знакома по нежному голосу, блестящим выступлениям на Евровидении и таким хитам, как «Зимний сон», «Самое главное», и многим другим.

А еще Алсу прекрасная жена и мама троих деток.

Злые языки поговаривали, что своим успехом Алсу обязана исключительно своему состоятельному отцу — Ралифу Сафину , состояние которого оценивается в миллионы долларов.

Однако свое детство Алсу не может назвать безоблачным: жили трудно. Первые 9 лет семья жила в северном городе Когалыме в Тюменской области . Особенно тяжко было зимой, когда отметка термометра сползала до -45 градусов. По словам певицы, зимой совсем не было фруктов, да и сладеньким детей баловали очень редко. Она вспоминает, как сладости, подаренные на новогоднем утреннике, девочка ела по чуть-чуть, растягивая удовольствие на несколько месяцев.

У Алсу есть братья. Младший родился, когда девочке было уже 13 лет. Певица вспоминает, что сразу стала ощущать за него ответственность: «Я всему училась на нем: как пеленать, кормить, укачивать, баюкать. Так что когда родились мои собственные дети, я уже умела делать все, к великому изумлению моей свекрови».

Музыкой Алсу увлекалась с раннего детства: в возрасте пяти лет ей подарили пианино, и она усердно занималась, посещая музыкальную школу на другом конце города.

@alsou_a

Но несмотря на врожденные способности, Алсу, в силу своей скромности, не стремилась к музыкальной карьере до тех пор, пока ее не заметили на свадьбе брата, где она исполнила песню «I Will Always Love You».

Знакомство с продюсером Валерием Белоцерковским положило начало творческому пути юной певицы.

Слава настигла Алсу в 16 лет после выхода клипа «Зимний сон», где она еще и сыграла, можно сказать, современную Лолиту в компании замечательных актеров Сергея Маковецкого Елены Яковлевой . Начались гастроли и выступления, на которых девушка всегда пела только вживую.

Уже через пару лет Алсу заняла второе место на конкурсе «Евровидение», став самой юной участницей проекта.

Впоследствии молодая звезда была отмечена рядом наград и выпустила еще несколько русскоязычных альбомов, а также песни на английском языке.

В 2005 году красавица Алсу встретила своего настоящего принца: девушка познакомилась с симпатичным и статным парнем — бизнесменом Яном Абрамовым . Ян очень красиво ухаживал за девушкой и уже через пару месяцев сделал ей предложение. К свадьбе готовились полгода, ведь ее решили устроить с восточным размахом — несколько сотен человек пригласили на церемонию в концертный зал «Россия». Одним из первых пару поздравил столичный мэр.

Через некоторое время Алсу родила двух девочек — сначала Сафину, а через пару лет Макеллу.

После рождения дочек певица стала меньше внимания уделять своей карьере, посвятив себя семье. И все же от творчества она не отказалась окончательно, продолжая выступать и записывать новые песни.

С самого начала своей карьеры Алсу активно участвует в благотворительных проектах, нередко жертвуя своими выступлениями. Так, например, в 2010-м Алсу приняла участие в благотворительном проекте Pampers и UNICEF «1 упаковка = 1 вакцина». В рамках этого проекта она записала колыбельную для альбома «Фея добрых снов», в записи которого участвовали также и другие российские звезды.

По словам певицы, для нее не имеет значение масштаб благотворительного фонда: «Главное, чтобы речь шла о реальной помощи конкретным детишкам, родителям или нашим ветеранам, а не об абстрактном сборе денег в неизвестность».

Отвечая на вопрос о том, что побудило Алсу поддержать проект «Б. Э. Л. А. Дети-бабочки», певица признается: «Изначально меня привлекла одна из форм поддержки, которую фонд использует, — сказкотерапия. Целительная сила Сказки мне кажется безграничной. В душе остаюсь всё ещё маленькой девочкой, несмотря на то, что уже стала многодетной мамой. Да, остаюсь той, которая хочет верить и верит в чудеса и в то, что добро обязательно должно победить».

Алсу рассказала, что о благотворительности узнала от своих родителей: «Первые свои добрые дела делала вместе с папой. Родители много времени уделяли и уделяют восстановлению исторических памятников, поддерживают тех, кто нуждается в помощи».

Своих детей певица тоже привлекает к благотворительности, но при этом ничего не навязывает им: «Такие дела должны идти от сердца. Надеюсь, что, глядя и на своих родителей, и на бабушек с дедушками, дети научатся делать добрые дела искренне и от всего сердца».

В 2016 году у Алсу родился мальчик Рафаэль, и в последнее время в прессе стали ходить слухи о планах на четвертого ребенка. Но певица их опровергла: «В планах у меня рождения четвертого ребенка нет. Хотя ведь в этом вопросе загадывать нельзя. Обычно я всегда отвечаю: „Как Бог даст, так и будет!“

Конечно, если ребенок появится, то буду счастлива. Потому что я люблю детей. Но при этом понимаю, что меня еще меньше будет хватать на нынешних членов семьи!»

Говоря о воспитании, Алсу признается, что она строгая мама и особое внимание уделяет общему развитию, хорошим манерам и вежливости: «В нашей семье так принято: в мальчиках развивать самостоятельность, а в девочках — скромность».

По ее словам, у девочек очень хорошие музыкальные способности, и они уже начинают осваивать рояль. Совсем недавно 9-летняя Макелла дебютировала вместе с мамой на сцене, блестяще исполнив песню «На краю земли».

В браке с Яном Алсу счастлива уже 12 лет. И секрет семейного счастья певица видит во взаимной поддержке, терпении и готовности уступить: «К сожалению, очень много примеров перед глазами, когда супружество не складывается, хотя начиналось все с сумасшедшей любви! Думаю, здесь все главным образом в руках женщины, это нам надо проявлять мудрость и терпение».