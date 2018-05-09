В Сети обсуждают новые губы экс-"татушки" Юли

Губы 33-летней певицы Юлии Волковой уже не раз оказывались в центре внимания. Некоторое время назад звезда явно увеличила их, ее рот стал более припухлым, а изгиб и форма губ набрала полноту.

Но на днях певица опубликовала снимок, на котором Юля запечатлена рядом со своим мастером красоты. Подписчики тут же заприметили новый образ Волковой и решили, что та решила отказаться от искусственности в своей внешности и "сдула" губы.

@official_juliavolkova

В тебе что-то изменилось, как будто губы убрала?

— написал один из ее наблюдательных подписчиков.

Сама Юля никак не прокомментировала и не подтвердила, были ли изменения в ее внешности или это просто бледная помада и ракурс.