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В Сети обсуждают новые губы Волковой
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В Сети обсуждают новые губы экс-"татушки" Юли 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @official_juliavolkova
Губы 33-летней певицы Юлии Волковой уже не раз оказывались в центре внимания. Некоторое время назад звезда явно увеличила их, ее рот стал более припухлым, а изгиб и форма губ набрала полноту.
Но на днях певица опубликовала снимок, на котором Юля запечатлена рядом со своим мастером красоты. Подписчики тут же заприметили новый образ Волковой и решили, что та решила отказаться от искусственности в своей внешности и "сдула" губы.
@official_juliavolkova
В тебе что-то изменилось, как будто губы убрала?
— написал один из ее наблюдательных подписчиков.
Сама Юля никак не прокомментировала и не подтвердила, были ли изменения в ее внешности или это просто бледная помада и ракурс.
Женский форум1
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