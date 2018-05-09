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Виктория Дайнеко объявила перемирие экс-супругу
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Виктория Дайнеко объявила перемирие экс-супругу 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Виктория Дайнеко в «сториз» своего «Инстаграма» опубликовала фотографии, на которых мужчина, похожий на Дмитрия Клеймана, гуляет их с дочкой. Похоже, что отношения между бывшими супругами стали налаживаться. Больше полугода между ними шла «война», сопровождающаяся взаимными обвинениями в СМИ. Поклонники надеются, что молодые люди снова смогут быть вместе. После развода ни он, ни она личную жизнь пока не устроили.
Instagram
Три года Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман были вместе, за это время у них родилась дочь Лидия. Но, по словам мужчины, все это время он жил как на вулкане. Все дело в непростом характере певицы, которая даже поколачивала мужа. В итоге пара рассталась со скандалом, артистка не только прекратила всякое общение с экс-супругом, но и не давала ему общаться с ребенком.
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