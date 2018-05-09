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«Ноги расставила»: Гагарину опять заклевали в Сети
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«Ноги расставила»: Гагарину опять заклевали в Сети 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @gagara1987
Сейчас знаменитая певица отдыхает с мужем на Мальдивах, поэтому ее Инстаграм пестрит пляжными фотографиями. недавно Полина Гагарина добавила несколько снимков в бикини. И, как всегда, вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков.
@gagara1987
Артистка написала, что ее фотографировал муж и опубликовала две похожиъх фотографии. На обеих девушка сидит в позе, которая очень не понравилась подписчикам (орфография и пунктуация авторов сохранена):
"Лучше на шпагат сесть, чем так ножки расставить"
"Капец ноги чересчур раздвинула ужас некросиво смотрится"
А кто-то и вовсе сравнил Гагарину со знаменитой балериной, которая очень любит сидеть на шпагате во время съемки:
"Пошловато, аля Волочкова, а без раздвигания ног никак? Может надо быть оригинальной? А не ширпотреб ом?"
Отвечать на такие злые комментарии Полина не стала, а просто опубликовала следующую портретную фотографию и подписала ее просто:
Доброе утро, мои целомудренные советчики
Это не первый раз, когда подписчики бурно и негативно реагируют на фотографии Полины. Гагарина всегда старается быть вежливой и не отвечать на провокационные комментарии.
Женский форум5
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