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Васильева в купальнике удивила поклонников
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Татьяна Васильева не стесняется показывать фигуру 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
71-летняя Татьяна Васильева сейчас гастролирует по США вместе с актером Стасом Садальским. Несмотря на уже довольно почтенный возраст, Татьяна активно работает и путешествует. Поклонники не перестают восхищаться и внешним видом артистки, так как Васильева тщательно следит за своей внешность и, по мнению пользователей, выглядит значительно моложе своих лет.
На днях Садальский выложил фотографию актрисы, которая позирует на пляже и демонстрирует фигуру в открытом купальнике. «В „Джазе только девушки“ помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место», — подписал кадр Стас.
Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру Васильевой. Большинство пользователей пришли к выводу, что Татьяна прекрасно выглядит — в свои 71 год она обладает довольно стройной фигурой и совершенно не стесняется позировать перед камерами в купальнике. Впрочем, некоторые все же подвергли критике кадр, так как посчитали фотографию неудачной. «Красавица Татьяна в идеальной форме. Именно такой и должна быть женщина в возрасте», «Фото не слишком удачное, но мне кажется, дело в плохом ракурсе. А Васильева — невероятная женщина», — писали поклонники.
Отметим, что Васильева не скрывает, что регулярно посещает косметологов и пластических хирургов. Актриса считает, что всегда обязана хорошо выглядеть и пользуется всеми возможными средствами современной косметологии, чтобы сохранять молодость.
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