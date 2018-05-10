Васильева в купальнике удивила поклонников

Татьяна Васильева не стесняется показывать фигуру

71-летняя Татьяна Васильева сейчас гастролирует по США вместе с актером Стасом Садальским. Несмотря на уже довольно почтенный возраст, Татьяна активно работает и путешествует. Поклонники не перестают восхищаться и внешним видом артистки, так как Васильева тщательно следит за своей внешность и, по мнению пользователей, выглядит значительно моложе своих лет.

На днях Садальский выложил фотографию актрисы, которая позирует на пляже и демонстрирует фигуру в открытом купальнике. «В „Джазе только девушки“ помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место», — подписал кадр Стас.

Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру Васильевой. Большинство пользователей пришли к выводу, что Татьяна прекрасно выглядит — в свои 71 год она обладает довольно стройной фигурой и совершенно не стесняется позировать перед камерами в купальнике. Впрочем, некоторые все же подвергли критике кадр, так как посчитали фотографию неудачной. «Красавица Татьяна в идеальной форме. Именно такой и должна быть женщина в возрасте», «Фото не слишком удачное, но мне кажется, дело в плохом ракурсе. А Васильева — невероятная женщина», — писали поклонники.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 8 Май 2018 в 12:56 PDT

Отметим, что Васильева не скрывает, что регулярно посещает косметологов и пластических хирургов. Актриса считает, что всегда обязана хорошо выглядеть и пользуется всеми возможными средствами современной косметологии, чтобы сохранять молодость.