Британская Кардашьян показала грудь в ресторане

23-летняя модель доказала, что ничего не стесняется.

Британскую модель Деми Роуз называют британской Кардашьян за ее шикарные формы: тонкая талия, большой бюст и роскошные ягодицы. Она действительно может поспорить формами с Ким, даже будучи младше суперзвезды почти на 15 лет. И не только формами, но и откровенностью, с которой она выставляет напоказ свою фигуру. На днях Деми была замечена в лондонском ресторане. Белое платье с огромным декольте почти не скрывало ее грудь. Хоть девушка и накинула на плечи джинсовую куртку, ее достоинства смогли в подробностях рассмотреть все желающие.

Кстати, некоторые поклонники после этих фотографий даже немного разочаровались в Деми: несмотря на юный возраст ее грудь кажется не такой уж упругой. «зато все натуральное, — возражают другие, — а с таким размером силу гравитации никто не отменял». Самой же Роуз явно нравится ее тело, и она с удовольствием хвастается своей шестимиллионной армии подписчиков снимками в купальниках и нижнем белье. Похоже, скоро по популярности она действительно догонит саму Кардашьян.

Кстати, Деми Роуз тоже участвовала в реалити-шоу (под названием Taz’s Models). После него она и стала знаменитой, и ее пригласили поработать в качестве модели. Кстати, поклонники семейства Карадашьян-Дженнер узнали о Деми пару лет назад, когда красавицу увидели в компании парня Кайли Дженнер.

Ну и разумеется, как и Ким, Деми полностью отрицает, что подвергалась хоть каким-то пластическим операциям. Она говорит, что ей приходится много трудиться, чтобы сохранить тонкую талию, потому что каждая ложка еды сразу превращается в лишние килограммы. Модель признавалась, что самая калорийная и тяжелая пища, которую она может себе позволить — горсточка орехов.