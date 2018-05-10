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У Дженнифер Лопес исчезла грудь
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У Дженнифер Лопес исчезла грудь 

WDay.ru 1 час назад
Что произошло с ее пышными формами?
Джей Ло недаром считают одной из самых соблазнительных женщин мира. Не последнюю роль в этом играет ее шикарная фигура-«песочные часы»: объемные ягодицы, тонкая талия и аппетитная грудь. Но вот казус: с грудью певицы что-то произошло. На последнем фото Дженнифер предстала в полупрозрачной блузке, сквозь которую можно было разглядеть не только ее нижнее белье, но и бюст… от силы первого размера.
Фолловеры всполошились и засыпали звезду вопросами, на которые та, впрочем, не пожелала ответить. Может быть, она по примеру американской модели Эмбер Роуз решила уменьшить грудь?
Впрочем, думается, дело просто в неудачно выбранном белье. Каждой девушке известно, что удачно (или, наоборот, неправильно) подобранный бюстгальтер может визуально уменьшить или увеличить бюст как минимум на пару размеров. А здесь еще и довольно свободная блузка сыграла свою роль…
Хотя знойной латиноамериканке стоит все-таки обратить внимание на свою фигуру. Ведь в последнее время ее все чаще критикуют за то, чем раньше восхищались. Сначала Лопес ужаснула видом своей некогда самой упругой попы в обтягивающих леггинсах. А затем разочаровала фанатов животом в складку.
Если дело так пойдет и дальше, Дженнифер рискует навсегда потерять статус секс-символа. Конечно, она по-прежнему красотка и даст фору многим молодым. Недаром недавно певица стала самой возрастной моделью, снявшейся в рекламе известной марки джинсов. Но, возможно, ей стоит все же последить за собой, чтобы порадовать и поклонников, и жениха (а свадьба не за горами) идеальной формой.
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