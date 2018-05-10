У Дженнифер Лопес исчезла грудь

Что произошло с ее пышными формами?

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 9 Май 2018 в 7:48 PDT Джей Ло недаром считают одной из самых соблазнительных женщин мира. Не последнюю роль в этом играет ее шикарная фигура-«песочные часы»: объемные ягодицы, тонкая талия и аппетитная грудь. Но вот казус: с грудью певицы что-то произошло. На последнем фото Дженнифер предстала в полупрозрачной блузке, сквозь которую можно было разглядеть не только ее нижнее белье, но и бюст… от силы первого размера.

Фолловеры всполошились и засыпали звезду вопросами, на которые та, впрочем, не пожелала ответить. Может быть, она по примеру американской модели Эмбер Роуз решила уменьшить грудь?

Впрочем, думается, дело просто в неудачно выбранном белье. Каждой девушке известно, что удачно (или, наоборот, неправильно) подобранный бюстгальтер может визуально уменьшить или увеличить бюст как минимум на пару размеров. А здесь еще и довольно свободная блузка сыграла свою роль…

Хотя знойной латиноамериканке стоит все-таки обратить внимание на свою фигуру. Ведь в последнее время ее все чаще критикуют за то, чем раньше восхищались. Сначала Лопес ужаснула видом своей некогда самой упругой попы в обтягивающих леггинсах. А затем разочаровала фанатов животом в складку.

Если дело так пойдет и дальше, Дженнифер рискует навсегда потерять статус секс-символа. Конечно, она по-прежнему красотка и даст фору многим молодым. Недаром недавно певица стала самой возрастной моделью, снявшейся в рекламе известной марки джинсов. Но, возможно, ей стоит все же последить за собой, чтобы порадовать и поклонников, и жениха (а свадьба не за горами) идеальной формой.