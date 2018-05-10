Бузова вывела всех из себя 9 мая

Ольга Бузова очень часто обновляет свой аккаунт в Инстаграме и практически каждый её новый пост вызывает у подписчиков бурю эмоций и споров. Фотография, выложенная ею в День Победы, не стала исключением.

Артистка и ведущая поделилась откровенным снимком, сделанным в душе, чем спровоцировала активное недовольство даже поклонников. Те сочли ненормальным и постыдным выставлять подобное фото 9 мая.

"Ты вообще нормальная? Как в голову пришло выставить такое сегодня?!"

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 1:39 PDT

Но, как это обычно и бывает, нашлись и те, кто пытался отстоять девушку:

"Отстаньте вы уже от нее. Олечка, продолжай радовать нас своими снимками и не обращай ни на кого внимания!"