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Бузова вывела всех из себя 9 мая
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Бузова вывела всех из себя 9 мая 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Ольга Бузова очень часто обновляет свой аккаунт в Инстаграме и практически каждый её новый пост вызывает у подписчиков бурю эмоций и споров. Фотография, выложенная ею в День Победы, не стала исключением.
Артистка и ведущая поделилась откровенным снимком, сделанным в душе, чем спровоцировала активное недовольство даже поклонников. Те сочли ненормальным и постыдным выставлять подобное фото 9 мая.
"Ты вообще нормальная? Как в голову пришло выставить такое сегодня?!"
Но, как это обычно и бывает, нашлись и те, кто пытался отстоять девушку:
"Отстаньте вы уже от нее. Олечка, продолжай радовать нас своими снимками и не обращай ни на кого внимания!"
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