Ещё
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марина Влади продаёт память о Высоцком 

Рамблер 2 часа назад
Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, сыграла в десятках фильмах и стала настоящей кинозвездой прошлого века. Чтобы имя было более звучным, она взяла псевдоним Марина Влади. Француженка с русскими корнями была невероятно популярна в СССР: в 1956 году она сыграла юную ворожею в фильме «Колдунья», снятому по повести А. Куприна «Олеся», а через 10 лет стала подругой жизни Владимира Высоцкого. Как говорила сама Влади, её поразила страстная игра Высоцкого и его невероятный сильный голос. Вместе они были до смерти актёра в 1980 году. После потери Высоцкого Марина Влада нашла в себе силы жить дальше и даже снова вышла замуж, но спустя 20 лет овдовела. Сейчас актриса устроила распродажу личных вещей, среди которых есть рукописи Высоцкого. Желание избавиться от этого богатства она объясняет желанием перестать тосковать о прошлом.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников18
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Знаменитости, пережившие сексуальное насилие
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Названы песни, которые слушают психопаты2
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
10:03
Факты об арбузах, которые удивят
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение