Марина Влади продаёт память о Высоцком 

Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, дочь русских эмигрантов, сыграла в десятках фильмах и стала настоящей кинозвездой прошлого века. Чтобы имя было более звучным, она взяла псевдоним Марина Влади. Француженка с русскими корнями была невероятно популярна в СССР: в 1956 году она сыграла юную ворожею в фильме «Колдунья», снятому по повести А. Куприна «Олеся», а через 10 лет стала подругой жизни Владимира Высоцкого. Как говорила сама Влади, её поразила страстная игра Высоцкого и его невероятный сильный голос. Вместе они были до смерти актёра в 1980 году. После потери Высоцкого Марина Влада нашла в себе силы жить дальше и даже снова вышла замуж, но спустя 20 лет овдовела. Сейчас актриса устроила распродажу личных вещей, среди которых есть рукописи Высоцкого. Желание избавиться от этого богатства она объясняет желанием перестать тосковать о прошлом.