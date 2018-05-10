Эти звезды всех достали

Голливудские знаменитости всегда на виду, о них говорят и фанаты, и журналисты, и обычные люди. Но порой звёзды становится настолько много, что она просто надоедает. Какие селебрити с голливудских холмов утомили общественность?

1. Канье Уэст. Рэпер, композитор и продюсер надоедает публике жалобами в Твиттере. Среди них даже просьба уплатить его личный долг в 53 млн долларов.

2. Майли Сайрус . Когда-то примерная девочка-актриса, Майли превратилась в эпатажную певицу. Любовью к оголению она поднадоела даже самыми преданным почитателям.

3. Джастин Бибер . Кумир подростков за последнее время совершил массу раздражающих поступков.

4. Тейлор Свифт. Многим кажется, что певица делает всё напоказ и занимается благотворительностью ради того, чтобы её упоминали в СМИ.