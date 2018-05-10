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Эти звезды всех достали
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Эти звезды всех достали 

Рамблер 20 часов назад
Голливудские знаменитости всегда на виду, о них говорят и фанаты, и журналисты, и обычные люди. Но порой звёзды становится настолько много, что она просто надоедает. Какие селебрити с голливудских холмов утомили общественность?
1. Канье Уэст. Рэпер, композитор и продюсер надоедает публике жалобами в Твиттере. Среди них даже просьба уплатить его личный долг в 53 млн долларов.
2. Майли Сайрус. Когда-то примерная девочка-актриса, Майли превратилась в эпатажную певицу. Любовью к оголению она поднадоела даже самыми преданным почитателям.
3. Джастин Бибер. Кумир подростков за последнее время совершил массу раздражающих поступков.
4. Тейлор Свифт. Многим кажется, что певица делает всё напоказ и занимается благотворительностью ради того, чтобы её упоминали в СМИ.
5. Ким Кардашьян. Кажется, что Ким повсюду: она регулярно появляется на страницах журналов и светских раутах, издаёт книги и торгует своими пикантными фото. А если интерес к ней чуть угасает, она подогревает его очередным интимным селфи.
Женский форум
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