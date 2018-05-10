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Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах
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Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах 

Anews 3 часа назад
Красная дорожка не обошлась без откровенных и провокационных нарядов звезд.
1/9  Стремясь попасть в объективы камер, знаменитости оказались готовы облачиться в эпатажное платье, показать нижнее белье и даже оголить грудь.
Фото:
2/9  В этом году Ленина надела золотое платье с шипами, образ дополнила высокой прической-конусом, конец которой также увенчал золотой шип.
Фото:
3/9  Виктория Боня появилась в «голом платье» нежно-голубого цвета. Высокий разрез продемонстрировал не только стройные ноги светской львицы, но и ее нижнее белье.
Фото:
4/9  Ирина Шейк для красной дорожки Каннского кинофестиваля выбрала черное платье с пышной юбкой.
Фото:
5/9  Шантель Джеффрис поразила всех своим неприличным нарядом. Девушка нарядилась в вечерний туалет, состоящий из серебристых лент, едва прикрывающих грудь.
Фото:
6/9  Неизвестная азиатка появилась на красной дорожке практически топлесс.
Фото:
7/9  Леа Сейду выбрала наряд, состоящий из белого боди и прозрачной накидки на одно плечо.
Фото:
8/9  Кьяра Мастроянни поразила фотографов красным мини-платьем, обнажившим ее стройные ноги, с огромными накладными плечами и сине-зелеными узорами.
Фото:
9/9  Мари Пари выбрала короткое серебряное платье. Образ дополнили синий парик, красные босоножки, гольфы с котиками и солнцезащитные очки в форме сердца.
Фото:
Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль. Красная ковровая дорожка не обошлась без откровенных и провокационных нарядов звезд. Стремясь попасть в объективы камер, знаменитости оказались готовы облачиться в эпатажное платье, показать нижнее белье и даже оголить грудь.

Русские в Каннах

Одной из первых на красной дорожке появилась российская писательница Лена Ленина, которая ежегодно шокирует европейцев своими образами. В этом году Ленина надела золотое платье с шипами, образ дополнила высокой прической-конусом, конец которой также увенчал золотой шип.
Еще одна россиянка — Виктория Боня — появилась перед объективами камер в «голом платье» нежно-голубого цвета. Глубокое декольте и высокий разрез, который продемонстрировал не только стройные ноги светской львицы, но и ее нижнее белье, привлекли не меньше внимания, чем колючее платье Лениной.
Супермодель родом из России Ирина Шейк для красной дорожки Каннского кинофестиваля выбрала черное платье с пышной юбкой. Макияж с акцентом на губы и глубокое декольте сделали образ модели гармоничным и сексуальным.

Больше секса

24-летняя американская актриса Шантель Джеффрис на открытии кинофестиваля поразила всех своим неприличным нарядом. Девушка нарядилась в вечерний туалет, состоящий из серебристых лент, едва прикрывающих грудь.
Однако откровенное платье Джеффрис на второй день кинофестиваля затмила азиатка, появившаяся на красной дорожке практически топлесс. Кто эта смелая гостья, надевшая брючный костюм с прозрачным верхом, так и осталось неизвестным.
Француженка Леа Сейду появилась на церемонии открытия фестиваля в менее пошлом, но тоже весьма откровенном наряде. Девушка выбрала наряд, состоящий из белого боди и прозрачной накидки на одно плечо.

Чем чуднее, тем моднее

46-летняя актриса Кьяра Мастроянни поразила фотографов красным мини-платьем, обнажившим ее стройные ноги, с огромными накладными плечами и сине-зелеными узорами. Такой наряд сделал звезду похожей на треугольник.
Однако «изюминкой» Каннского фестиваля стала французская певица и композитор Мари Пари. Исполнительница выбрала экстремально-короткое серебряное платье. Образ дополнили синий парик, красные босоножки, гольфы с котиками и солнцезащитные очки в форме сердца. Кажется, по эпатажу ей удалось даже обойти Лену Ленину.
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