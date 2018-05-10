Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой

Своя собственная диета есть в арсенале любой звезды. Знаменитости раскрыли проверенные годами эффективные способы избавиться минимум от пяти лишних килограммов.

Лишние килограммы могут стать серьезной преградой для того, чтобы надеть любимое платье. Стоит от них избавиться — и вещь сядет идеально, что подарит обладательнице форм недюжинную уверенность в себе.

Российские звезды рассказали, что помогает им поддерживать себя в форме. Однако диетологи сразу предупреждают: экспресс-диета — большой стресс для организма, который лучше всего обговорить с врачом.

Так, телеведущая Екатерина Стриженова всю жизнь сидит на диетах, сообщает teleprogramma.pro. Каждый понедельник и вторник у нее разгрузочные дни на кефире или зеленом чае с молоком.

Остальные дни Стриженова радует себя творогом с фруктами. На обед — салат или суп на воде, ужин — курица с овощами или рыба. Есть в арсенале Екатерины и быстрый способ похудения — "Диета гейши". На ней телеведущая теряет пять килограммов за пять дней.

Такой рацион предполагает употребление зеленого чая с обезжиренным молоком утром и 250 грамм риса — днем и вечером. Кроме этого, за день нужно выпивать два литра воды.

София Ротару , в свою очередь, сбрасывает пять килограммов, когда на завтрак ест отварной бурый рис без соли. На обед и ужин певица позволяет себе только диетические блюда. Экспресс-диета от Ротару рассчитана на девять дней.

Чтобы достичь результата, первые три дня необходимо есть несоленый бурый рис. Вторые три дня — овощи на гриле, на пару. Следующие три — фруктовые салаты. При этом ежедневно придется выпивать не менее двух литров воды.

Актриса Анна Ковальчук тоже раскрыла свою методику похудения. В ее личном рационе на десять дней — следующие продукты: куриная грудка, яблоки, помидоры, шампиньоны, кабачки, огурцы. Эти продукты можно запекать в фольге или готовить на пару. Помимо того, можно пить кефир.

Своими экспресс-диетами поделились и зарубежные селебрити. Так, Бритни Спирс предлагает полностью отказаться от сахара. В качестве умеренных перекусов можно использовать фрукты. Суточный рацион должен составлять 1200 килокалорий.