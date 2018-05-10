Буланова рассказала о нелегкой судьбе 

Известная певица Татьяна Буланова стала главной героиней передачи "Секрет на миллион", ведет которую Лера Кудрявцева.
Артистка поделилась некоторыми неизвестными подробностями своей личной жизни. Татьяна Буланова была довольно откровенна и даже расплакалась в студии.
Летом прошлого года не стало ее мамы, она умерла после продолжительной болезни. Для певицы это стало ударом, смерть самого близкого человека она переживает до сих пор.
Татьяна Буланова затронула и тему развода. Как рассказала певица, это была ее инициатива, а причиной стала измена. Тем не менее с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым они продолжают жить под одной крышей, хотя и в разных спальнях. В одной комнате спит Влад, а в другой — Татьяна с 11-летним сыном Никитой.
Впрочем выглядит певица великолепно, подписчики ее страницы в Instagram отметили отличную работу хирурга и похвалили артистку за внешность.
@bulanova.official