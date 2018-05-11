Водонаева помогла сыну начать его «первый бизнес»

Телеведущая Алена Водонаева рассказала подписчикам, что решила создать уникальную коллекцию чехлов для мобильных телефонов. Дело в том, что в ее создании принял активное участие сын звезды Богдан.

Маме понравилось, как рисует мальчик, и она приняла решение разделить свой бизнес с ребенком и сделать совместную коллекцию. В Instagram Алена поделилась видео о том, как Богдан создавал рисунки, а также показала чехлы, которые теперь может купить любой желающий.

Новая коллекция чехлов очень необычная. Её делал Богдан. Мой сын и по совместительству молодой художник, который пишет свои работы в стиле «trash-art». 💣 Он очень старался для того, чтобы задумка воплотилась в жизнь. В общем, у нас тут новый, модный, стритовый арт! Присоединяйтесь,

Подписчики восхитились идеей Алены и тем, как она поддерживает своего сына. «Очень круто, Алена! Молодцы, смотрится небанально и ни у кого такого чехла нет!», «Классс! Молодец!», «Алена, искренне восхищаюсь… Как вам удалось ребенка вовлечь в творческий процесс? Или он сам гений? Или как?», «Круто получилось🔥», «Алена, вы молодец 👏, замечательная идея — заниматься любимым делом, и получать вознаграждение. 🙂 А он в столь юном возрасте чувствует стиль… Это круто, да и вы, как мама, хорошо направляете — супер! 👏», «Это ведь реально шедевры. 🎉🎊 Я бы с удовольствием такие носила 👌🏼», — можно прочесть в комментариях. Судя по восторженным отзывам, «первый бизнес» Богдана может оказаться довольно успешным.

Напомним, Алена Водонаева растит пока одного 7-летнего сына Богдана. Недавно она объявила поклонникам, что больше не будет показывать жизнь мальчика в соцсетях. Звезда обещала лишь изредка делиться роликами, где Богдана почти нельзя будет разглядеть. У ребенка есть своя страница в Instagram, но посмотреть ее содержимое может только ограниченный круг знакомых и родных семьи.

Отцом Богдана является бизнесмен Алексей Малакеев, за которого Алена Водонаева вышла замуж в 2009 году. В 2011 году союз распался, а в 2013-м супруги официально развелись. Тем не менее они сохранили дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни мальчика. Кстати, в прошлом году Богдан впервые пошел в школу, и родители потратили немало времени на выбор учебного заведения для их сына.