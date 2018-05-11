Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе

17-летняя дочь "строительного короля" Александра Чигиринского Ирина поделилась неприятным воспоминанием. Она рассказала, что в 14 лет испытала настоящий шок, впервые оказавшись в рейсовом самолете.

Оказывается, девушка не знала, что в салоне лайнера может находиться не только ее семья, но и обычные смертные. Ира призналась, что "никогда в жизни больше так не рисковала", передает Telegram-канал Super.

"Я захожу в самолет… И на весь салон стюардессе: "А что, эти люди все с нами полетят?" — пожаловалась девушка. Также девушка, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, объяснила, что сумка Birkin за 570 тысяч рублей у нее есть потому, что у нее папа — Александр Чигиринский.

Кроме того, наследница миллиардера поделилась и другой, поучительной историей. Девушка рассказала, что ее брат по настоянию отца отправился работать дворником в поселке на Рублевке. Теперь брат Ирины владеет одной из крупнейших компаний по переработке мусора.