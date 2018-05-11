Дженнифер Лопес показала роскошные ножки

Принято считать, что одежду необходимо выбирать по возрасту, потому многие женщины старше 40 лет отказываются от коротких ярких нарядов в пользу более строгих. Но к ним явно не относится певица и актриса Дженнифер Лопес , которая на «пятом десятке» продолжает щеголять в мини. Ее недавний образ привлек много внимания в сети, ведь знаменитость похвасталась стройными ногами в ультракороткой юбке.

Красота и чувство стиля Дженнифер Лопес давно признаны, потому практически каждый ее наряд становится объектом для обсуждения и подражания. Женщины берут пример с артистки, которая в свои 48 лет отлично выглядит — демонстрирует не только отсутствие морщин, но и комплексов, связанных с внешностью.

Американская звезда опубликовала серию фото, для которых позировала в короткой юбке с рюшами, полупрозрачной блузке и в босоножках на высоких каблуках. Образ дополнили строгая прическа в виде высокого пучка и макияж в натуральных тонах.

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Знаменитость получила огромное количество отзывов — одни хвалили ее за откровенность, а другие упрекали, считая, что нужно отдавать предпочтение одежде, которая более подходит ее годам и статусу матери двоих детей: «Вау, вот это ноги!» «Красиво, но не по возрасту». «Завидуйте молча». «Ай, зачем так оголяться? Не 15 лет же…» «Показала роскошный образ в мини-юбке, мне все нравится!»

«48-летняя девочка». «Молодая, отлично сохранилась, почему бы и нет?» «Стильная тетенька». «Эх, с такими ногами можно ходить в одних трусах, молодец!» «Да такие ноги грех прятать, не завидуйте!»

Разглядывая снимки, можно удостовериться, что слухи о беременности знаменитости явно не соответствуют действительности — она показала тонкую талию и отсутствие даже малейшего намека на живот.

Eva.ru

В последнее время красавицу все чаще просят сменить сценические костюмы на менее вызывающие, так как танцы в бикини на сцене многие считают неуместными. Вместе с тем, нельзя не признать, что пока фигура Дженнифер Лопес позволяет ей появляться на публике в ярких молодежных нарядах. Днями ранее певица выпустила новый клип, в котором предстала в образе королевы.