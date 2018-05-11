Ещё
Дженнифер Лопес показала роскошные ножки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженнифер Лопес показала роскошные ножки 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Принято считать, что одежду необходимо выбирать по возрасту, потому многие женщины старше 40 лет отказываются от коротких ярких нарядов в пользу более строгих. Но к ним явно не относится певица и актриса Дженнифер Лопес, которая на «пятом десятке» продолжает щеголять в мини. Ее недавний образ привлек много внимания в сети, ведь знаменитость похвасталась стройными ногами в ультракороткой юбке.
Красота и чувство стиля Дженнифер Лопес давно признаны, потому практически каждый ее наряд становится объектом для обсуждения и подражания. Женщины берут пример с артистки, которая в свои 48 лет отлично выглядит — демонстрирует не только отсутствие морщин, но и комплексов, связанных с внешностью.
Американская звезда опубликовала серию фото, для которых позировала в короткой юбке с рюшами, полупрозрачной блузке и в босоножках на высоких каблуках. Образ дополнили строгая прическа в виде высокого пучка и макияж в натуральных тонах.
Eva.ru
Знаменитость получила огромное количество отзывов — одни хвалили ее за откровенность, а другие упрекали, считая, что нужно отдавать предпочтение одежде, которая более подходит ее годам и статусу матери двоих детей: «Вау, вот это ноги!» «Красиво, но не по возрасту». «Завидуйте молча». «Ай, зачем так оголяться? Не 15 лет же…» «Показала роскошный образ в мини-юбке, мне все нравится!»
«48-летняя девочка». «Молодая, отлично сохранилась, почему бы и нет?» «Стильная тетенька». «Эх, с такими ногами можно ходить в одних трусах, молодец!» «Да такие ноги грех прятать, не завидуйте!»
Разглядывая снимки, можно удостовериться, что слухи о беременности знаменитости явно не соответствуют действительности — она показала тонкую талию и отсутствие даже малейшего намека на живот.
Eva.ru
В последнее время красавицу все чаще просят сменить сценические костюмы на менее вызывающие, так как танцы в бикини на сцене многие считают неуместными. Вместе с тем, нельзя не признать, что пока фигура Дженнифер Лопес позволяет ей появляться на публике в ярких молодежных нарядах. Днями ранее певица выпустила новый клип, в котором предстала в образе королевы.
Eva.ru: последние новости
10 оригинальных и неизбитых образов на балу Met Gala 2018 «Вот это пресс!»: фото 71-летней Татьяны Васильевой в бикини восхитило поклонников С зонтиком в море: Светлана Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе186
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд5
«Папина дочка» и Малиновская напугали худобой
Модель показала, как алкоголь разрушает тело19
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение