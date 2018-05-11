Все напоказ: бесстыдные купальники звезд

Любые разговоры о знаменитостях, похвалы или критика, неважно, лишь добавляют им популярности. А значит, в борьбе за славу все средства хороши, считают многие селебрити.

Почти все звезды любят разжечь интерес к своей персоне нескромными снимками, поток которых только увеличивается к лету. По мере увеличения потока, количество ткани на фотографиях начинает снижаться вплоть до полного умопомрачения. В летней гонке купальников участвуют почти все и вот, чем они вызывают бурю комментариев у подписчиков и зрителей. Листайте фотогалерею.