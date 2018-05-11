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Поклонники подозревают Бородину в анорексии
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Поклонники подозревают Бородину в анорексии 

FashionTime 5 часов назад
Фото: @borodylia
Ксения Бородина — обладательница стройной фигуры. Бессменная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» ведет активный образ жизни, постоянно занимается спортом, следит за своим питанием. Поклонники Бородиной восхищаются ее стройностью, однако одна из фотографий, которую Ксения опубликовала в своем микроблоге Инстаграм, заставила их волноваться.
@borodylia
На ней телеведущая выглядит неестественно худой. Поэтому отдельные комментаторы попросили Бородину пересмотреть свой рацион, что не допустить развития анорексии.
«Перехудела, надо поправляться! Ксюшка, загар тебя делает ещё худее, нужно наесть парочку кг. С руками беда какая-то, да и голова на фоне тела очень большая. Ужас, похоже у тебя анорексия», — отмечали подписчики Бородиной.
Однако были и те, кто отмечали изюминку необычного фото, восхищаясь мастерством фотографа, который подчеркнул красоту телеведущей: «В студии свет выставляется таким образом, что модель удачно выглядела, чтобы тени легли так, чтобы и грудь была больше, и руки с талией тоньше, и без обработки ни один фотограф вам фото не даст. Всегда ретушь кожи, подчеркивание цвета и света, плюс платье удачной формы».
Ксения Бородина не скрывает, что гордится своей стройной фигурой. Она упорно шла к этой цели и, добившись результата, решила не скрывать секреты своего похудения — телеведущая стала автором книги о своем чудесном преображении.
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