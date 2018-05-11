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Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
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Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть 

Рамблер 5 часов назад
Голливудские звёзды выглядят на красных дорожках очаровательно: они красивы, эффектны и милы с журналистами и поклонниками. Но некоторые знаменитости при более близком знакомстве разочаровывают ужасными манерами, склочностью, жадностью и даже привычкой распускать руки.
1. У певицы Тейлор Свифт всегда был образ «хорошей девочки». Но она собственноручно разрушила его, когда затеяла скандал с Канье Уэстом. Тейлор разрешила рэперу использовать своё имя в песне, а потом публично заявила, что разрешения не давала. Чуть позже супруга Канье Ким Кардашьян выложила в Сеть подтверждение того, что Свифт обо всём знала заранее и не была против.
2. Актриса Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, внезапно оказалась насильницей. В 2013 году её арестовали за бытовое насилие над экс-бойфрендом.
3. О многогранной красотке Дженнифер Лопес давно ходят нелицеприятные слухи. Говорят, что добрая и скромная на людях, в реальности Лопес ведёт себя, как зазнайка.
Женский форум
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