Анджелина Джоли увлеклась женатым мужчиной

Звезда Голливуда снова взялась за старое. После расставания с Брэдом Питтом ей приписывали множество самых разных романов.

Сама актриса о личной жизни не распространяется, но в таблоидах то и дело появлялись сообщения о новых амурных увлечениях Анджелины

Например, ей долгое время приписывали роман с Джастином Теру , бывшим мужем Дженифер Энистон. Однажды папарацци застали Джоли и Теру за совместным ужином и решили, что это зарождение новой пары, но информация не подтвердилась.

Теперь же иностранные СМИ уверены, что у голливудской актрисы серьезное увлечение. Джоли положила глаз на своего молодого коллегу по съемочной площадке. Новая пассия Анджелины — Эд Скрейн , 35-летний актер.

В продолжении "Малефисенты" он сыграет главного злодея.

Globallookpress

Анджелина всерьез намерена завоевать сердце молодого человека, сообщают западные таблоиды. Но Скрейн уже связан узами брака: у актера есть жена и подрастает семилетний сын. Коллеги отзываются о нем, как о примерном семьянине.

И пока Джоли вовсю пытается сблизиться с Эдом, актер ответного интереса не проявляет. Но разве это когда-то останавливало знатную сердцеедку Энджи?