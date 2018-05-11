Анджелина Джоли увлеклась женатым мужчиной 

Звезда Голливуда снова взялась за старое. После расставания с Брэдом Питтом ей приписывали множество самых разных романов.
Сама актриса о личной жизни не распространяется, но в таблоидах то и дело появлялись сообщения о новых амурных увлечениях Анджелины.
Например, ей долгое время приписывали роман с Джастином Теру, бывшим мужем Дженифер Энистон. Однажды папарацци застали Джоли и Теру за совместным ужином и решили, что это зарождение новой пары, но информация не подтвердилась.
Теперь же иностранные СМИ уверены, что у голливудской актрисы серьезное увлечение. Джоли положила глаз на своего молодого коллегу по съемочной площадке. Новая пассия Анджелины — Эд Скрейн, 35-летний актер.
В продолжении "Малефисенты" он сыграет главного злодея.
Globallookpress
Анджелина всерьез намерена завоевать сердце молодого человека, сообщают западные таблоиды. Но Скрейн уже связан узами брака: у актера есть жена и подрастает семилетний сын. Коллеги отзываются о нем, как о примерном семьянине.
И пока Джоли вовсю пытается сблизиться с Эдом, актер ответного интереса не проявляет. Но разве это когда-то останавливало знатную сердцеедку Энджи?