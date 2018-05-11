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Рудковская показала взрослого приемного сына
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Рудковская показала взрослого приемного сына 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко воспитывают общего сына Сашу и растят из него настоящего чемпиона. Несмотря на юный возраст, мальчик уже активно работает моделью и много времени проводит на льду. Некоторые поклонники не раз набрасывались на Яну с критикой и считают, что она лишает сына детства, но сама Рудковская придерживается другого мнения.
Отметим, что у продюсера также есть двое сыновей от брака с миллиардером Виктором Батуриным. Кроме того, Яна принимает активное участие в воспитании своего приемного сына Андрея. Молодой человек — сын Виктора Батурина и его второй жены Юлии Салтовец.
В микроблоге Яны часто появляются снимки младшего сына Саши, а вот старшие дети Рудковской не слишком любят публичность и редко появляются в микроблоге своей знаменитой мамы. В День Победы 16-летний Андрей все же сделал исключение и появился на снимке со своими братьями, хотя обычно избегает любого внимания к своей персоне.
Некоторые пользователи в очередной раз набросились на Яну с критикой, так как многим показалось, что сыновья продюсера выглядят несчастными. «Мальчишки по бокам какие-то злые, малец посредине — с несчастным видом, общее впечатление — все как из-под палки», — написал один из подписчиков Яны. Сама Рудковская уже давно не обращает внимания на подобные высказывания пользователей.
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