Рудковская показала взрослого приемного сына

Продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко воспитывают общего сына Сашу и растят из него настоящего чемпиона. Несмотря на юный возраст, мальчик уже активно работает моделью и много времени проводит на льду. Некоторые поклонники не раз набрасывались на Яну с критикой и считают, что она лишает сына детства, но сама Рудковская придерживается другого мнения.

Отметим, что у продюсера также есть двое сыновей от брака с миллиардером Виктором Батуриным . Кроме того, Яна принимает активное участие в воспитании своего приемного сына Андрея. Молодой человек — сын Виктора Батурина и его второй жены Юлии Салтовец

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 9 Май 2018 в 5:37 PDT В микроблоге Яны часто появляются снимки младшего сына Саши, а вот старшие дети Рудковской не слишком любят публичность и редко появляются в микроблоге своей знаменитой мамы. В День Победы 16-летний Андрей все же сделал исключение и появился на снимке со своими братьями, хотя обычно избегает любого внимания к своей персоне.

Некоторые пользователи в очередной раз набросились на Яну с критикой, так как многим показалось, что сыновья продюсера выглядят несчастными. «Мальчишки по бокам какие-то злые, малец посредине — с несчастным видом, общее впечатление — все как из-под палки», — написал один из подписчиков Яны. Сама Рудковская уже давно не обращает внимания на подобные высказывания пользователей.