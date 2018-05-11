Дети Дибровых испугали французских пенсионеров в Тунисе

Полина Диброва , жена известного телеведущего и мать трех сыновей, регулярно делится со своими подписчиками подробностями семейной жизни.

На этот раз она опубликовала фотографии из Туниса, где Дибровы отдыхают всей семьей, и рассказала о своих впечатлениях. Полина отметила, что путешественникам стоит увидеть руины Карфагена, Сахару, столицу страны и бело-синий город, подразумевая Сиди-бу-Саид.

Правда, Дибровы не решились отправиться в пустыню с ночевкой из-за детей, зато все остальные пункты обязательной программы выполнили.

@polinadibrova

По словам Полины, арабская культура в стране значительно смягчена французским влиянием (Тунис был колонией Франции до 1956 года). Особенно ярко это проявляется в национальной кухне:

Кухня украшена багетами, круассанами и пастой. Кстати, багет по закону самый дешевый продукт и стоит везде одинаково.

Впрочем, местная еда — кускус и брик, несмотря на острый вкус — тоже понравилась Полине.

Кстати, всем обязательно нужно попробовать тунисские финики, гибрид апельсин/мандарин и оливки, а кто любит острое — приправу хариса. Практически все наше итальянское/испанское оливковое масло родом из Туниса. Тунец здесь достаточно дешёвый, а вот остальная рыба дорогая — серьезный налог на ловлю.

Хотя качество гостиницы в Хаммамете молодую маму целиком устроило, но никаких развлечений для детей там не оказалось.

Гостиница отличного уровня, я ставила локацию в предыдущем посте, но для детей нет никаких развлечений. Более того, 50 процентов ее проживающих — французские пенсионеры.

По словам Полины, последние "дико реагировали на наших громких детей". После чего она предположила, что подобным отдыхом пенсионеров обеспечивает государство.

Подписчики поблагодарили ее за интересную информацию и рассказали о своем отдыхе в этой стране.

Кус-кус, булгур и харисса -магазины в Гервании завалены этим уже несколько лет, практически в каждом есть. А масло оливковое у нас итальянское и греческое, в частных лавках ещё турецкое. Здесь множество кодов для проверки реального места производства, даже способ добычи и технология производства указываются. Пост отличный. Информативный для тех, кто никогда не слышал про Тунис.

Тунисский Диснейленд там еще есть крутой, пустыню Сахару с 2-хдневной экскурсией надо обязательно, обьезжаешь весь Тунис, места сьемок звездных войн, Гладиатора, Английского пациента, встреча заката в пустыни, катание на верблюдах и квадрах по пескам, ночевка в спа-отеле в Сахаре.