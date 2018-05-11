Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска

Главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук — творческая личность, и она в очередной раз доказала это, представив поклонникам свой особенный взгляд на удачные снимки из отпуска. Вместо привычных вызывающих поз на пляже в мини-бикини модель и телеведущая взяла зонт от дождя и, раскрыв его над собой, отправилась купаться в море.

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана всегда отличалась особенным взглядом на мир и не боялась самовыражаться, в том числе и с помощью одежды. Ее эксперименты с нарядами зачастую удивляли поклонников, которые признавали, что только у главного редактора журнала о моде и красоте хватит стиля превратить спорные вещи в интересный наряд. А потому стоит ли удивляться, что снимки с морского побережья у Светланы оказались не такими, как у всех.

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Звезда устроила себе небольшой отпуск от пыльной столицы и улетела на Мальдивы, где наслаждается отпуском на острове Рангалифинолу. Оттуда Светлана передала морской привет всем своим поклонникам, поделившись интересной и неизбитой идеей для курортных фотографий. Бондарчук вооружилась зонтом синего цвета, который, к слову, был под стать ее купальницу, и в таком виде отправилась в воды Индийского океана.

«Кажется, дождь собирается», — процитировала Светлана фразу Пятачка, постепенно полностью скрываясь под раскрытым зонтом и оставляя лишь его над поверхностью воды. Причудливые снимки были восприняты на ура пользователями сети, которые признались, что экстравагантная идея пришлась им по душе. Некоторые отметили, что цвет зонтика удивительным образом совпадал с цветом купальника, а потому предположили, что идея для столь самобытных снимков пришла к Бондарчук еще в Москве.

Впрочем, как бы там ни было, веселые фотографии удостоились похвали от почитателей, которые пообещали взять на вооружение замысел Бондарчук и обязательно повторить при первом удобном случае. «Классная идея и цвета» «Не промокните — это точно» «Такое я еще не видела, в море с зонтиком! Над последним фото уже рыдала от смеха» «Фото очень оригинальное получилось!» «Зонт к купальнику прилагался, чтобы не промокнуть?» «Классное фото, редкое для Мальдив»

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Впрочем, иногда авторский взгляд Светланы Бондарчук сталкивается с недопонимаем со стороны поклонников, и, к сожалению, ее решения получают нелестные отзывы со стороны беспощадных наблюдателей. Так, на открытии Московского кинофестиваля платье Бондарчук раскритиковали, поскольку почитатели сочли, что крой наряда оказался совершенно не на фигуру звезды. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!