Наталья Бочкарева раскрыла причины своего развода

Несколько лет назад звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева развелась с мужем, юристом Николаем Борисовым . О том, что пара распалась, стало известно не сразу, а лишь недавно. И только сейчас актриса решилась рассказать о том, что же стало причиной ее расставания с возлюбленным.

«У многих, извините, рабочий день заканчивается в семь вечера, а у нас, актеров, в семь вечера жизнь только начинается. Гастроли, репетиции — это моя жизнь. Если я остановлюсь, то, мне кажется, просто взорвусь изнутри. Но такая жизнь очень мешала. Я понимала, что человеку была нужна нормальная земная женщина, которая дома занимается хозяйством, проводит вечера с детьми и любимым мужем. Это правильно»,

— поведала Бочкарева в передаче «Однажды».

Наталья тяжело переживала расставание с Николаем. От этого брака у Натальи двое детей — 11-летний Иван и 10-летняя Мария. СМИ сообщали, что звезде и ее экс-мужу пришлось делить имущество, но им все же удалось сохранить хорошие отношения ради наследников.