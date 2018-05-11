«Папина дочка» и Малиновская напугали худобой

Сезон похудений перед летним отдыхом подходит к концу и звезды начинают активно демонстрировать, каких успехов им удалось добиться в борьбе с лишним весом. Поклонники телеведущей Маши Малиновской и актрисы из сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович оценили новые снимки кумиров и отметили, что девушкам удалось заметно похудеть.

Малиновская: «Я сейчас принимаю запрещенный препарат»

В марте этого года Маша Малиновская в эфире программы «Секрет на миллион» заявила, что за последний год поправилась на 12 килограммов, и пообещала, что возьмет себя в руки и начнет худеть.

«Я сейчас принимаю запрещенный препарат, но не тот, о котором ты подумала. Я заказала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное»,

— поделилась Малиновская.

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Результатом похудения Маша поделилась с поклонниками в инстаграме: «Да, я выгляжу и чувствую себя иначе. Да, я действительно изменилась за последние два месяца, после выхода „Прямого эфира“ c Андреем Малаховым и „Секрета на миллион“ с Лерой Кудрявцевой . За что очень благодарна. Все детали „возрождения из пепла“ я расскажу вам позже. Искренне надеюсь, что мой опыт и мои советы помогут вам изменить свою жизнь к лучшему!»

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Подписчики телеведущей отметили, что Мария заметно похудела и попросили поделиться секретом: «На какой диете?», «Так быстро похудели! Вот это да!», «Мария сколько кг скинули?». Однако Малиновская, пока секрет экстремального похудения не раскрыла.

«Папина дочка» и сломанная рука

Мирослава Карпович тоже опубликовала в инстаграме фотографию, на которой заметно как она похудела. После съемок в «Папиных дочках» девушка пропала с телеэкранов и занялась карьерой модели.

Осенью 2017 года «Папина дочка» кардинально сменила имидж: коротко постриглась, стала блондинкой.

Лишним весом Мирослава никогда не страдала, но на последнем фото черное платье подчеркнуло ее бледность и худобу. Поклонники обеспокоились здоровьем Карпович. Оказалось, что актриса потеряла несколько килограммов из-за травмы руки. Мирослава уже месяц не может тренироваться из-за гипса, поэтому мышцы, создававшие прежде рельеф бицепса, уменьшились.

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Раньше Мирослава признавалась, что никогда не сидит на диетах, а просто придерживается правильного питания и соблюдает несколько правил:

«Во-первых, надо пить не меньше двух литров воды в день и не употреблять газированных и сладких напитков. Во-вторых, надо раз в неделю посещать сауну, хаммам или баню. Попаришься с веничком — и кожа становится нежная, упругая. А желеобразное дегтярное мыло, которое наносят на тело в хаммаме, хорошо очищает поры. Только после него надо обязательно использовать увлажняющий крем».