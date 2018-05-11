Звездные родственники, которых стыдно показать

Знаменитости, стыдящиеся своих родственников

У знаменитостей Голливуда всегда идеальная внешность и даже тяжело представить, что среди и близких родственников есть неудачники, которые выглядят довольно паршиво. Некоторые из звезд предпочитают не упоминать на публике о своих родственниках, ведь им за них стыдно.

Алкоголик и бездомный брат Мадонны — Энтони Чикконе

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С раннего детства у Мадонны не было хороших отношений с братьями, ведь они постоянно подкалывали ее и издевались на ней. В семье с 8-ю детьми старшим был Энтони. Певица давно оборвала все связи с родственниками, ведь они запили, и неоднократно попадали в тюрьму. Энтони сейчас негде жить, но он не хочет и возвращаться в лечебницу, которую оплачивает Мадонна.

Аделия Зейдлер — безработная родственница Джорджа Клуни

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После перенесенного Джорджом Клуни паралича в подростковом возрасте он выглядел не очень красиво. Тем не менее, несмотря на свои недостатки, он смог выкарабкаться и сейчас известен как один из самых богатых актеров в мире. Впрочем, его сестра не пошла по стопам знаменитости: она не следит за своей внешностью и фигурой, отмечая, что для нее важнее семья.

Линн Бекхэм — нищая родственница Дэвида Бекхэма

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Мало кому известно о том, что известный спортсмен — не старший ребенок в семье. Его старшая сестра Линн не такая успешная как он. Девушка вышла замуж за преступника, а после развода и вовсе осталась жить на пособие, ведь отправляться на работу она не хотела. Виктория Бекхэм категорически не хочет общаться с Линн.

Дебора Мэтерс — мама репера Эминема, он до сих пор не простил ее

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В одной из своих песен Эминем нелестно отзывается о своей матери, называя ее проституткой и наркоманкой. Впрочем, Брюс не приврал — все так и было на самом деле. Дебора родила его в 17 и ездила со своим парнем по миру, пытясь найти денег на пропитание. Как только Эминем смог встать на ноги, он оборвал все связи с матерью и по сей день не может ее простить.

Томас Маркл — отец американской актрисы Меган Маркл

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Сейчас Томас пенсионер, но до этого работал оператором, настраивая свет на съемках. Отец актрисы живет в Мексике, куда Меган иногда ездит навестить мать.

Лариса Терехова — мама Самбурской, работает продавцом

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А это — родительница Настасьи Самбурской. Она вместе с братом живет в Саратове и среди соседей известна как любительница выпить. Неудивительно, что обретя славу и известность, Настасья решила оборвать с семьей все связи. Она не только не видится с ними, но и не упоминает о существовании мамы и брата в интервью.

Элисон Кери — больная родственница Мэрайи Кери

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Старшей сестре певицы 56 лет и она теснится в маленькой квартирке в Америке. В течение нескольких лет женщина употребляла наркотики, но сейчас завязала. Не так давно у Элисон обнаружили ВИЧ. С ней не общается и сестра, ни мать, которая также является популярной певицей.