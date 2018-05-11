Боня оправдалась за снимки с целлюлитом

Виктории Боне в этом году исполнится 39 лет. Она мама шестилетней дочери, но не устает поражать поклонников своей безупречной фигурой. Не так давно девушка приехала в Канны, где сейчас проходит ежегодный Каннский кинофестиваль. На днях знаменитость опубликовала фото в ярком купальнике и вновь продемонстрировала стройное тело. Однако оказалось, что папарацци тоже сделали несколько снимков русской красавицы, когда она загорала на Лазурном берегу, и на этих кадрах телеведущая выглядит иначе.

Поклонники были поражены, когда увидели на фото, что Боня поправилась и у нее появился целлюлит. Фигура девушки оказалась далека от идеальной. Вскоре эти снимки увидела и сама Виктория. Она поспешила прояснить ситуацию. Звезда уверена, что русская пресса специально сделала ее фигуру жуткой и дряблой.

Публикация от victoriabonya (@victoriabonya2) 10 Май 2018 в 5:14 PDT

Она опубликовала фото из СМИ и написала: «Когда в западной прессе ты выглядишь так, (конечно не идеально) а в Российской с жутким дряблым телом, якобы из реальной жизни. При всем своем обжорстве я никогда не выгляжу так страшно, как преподносят у нас, не стесняясь фотошопить фотографии для привлечения внимания».

Чтобы у поклонников не осталось сомнений, что ее фигуру изменили в фоторедакторе, сегодня Боня опубликовала видео, на котором загорает в том же купальнике. В кадре у нее идеально гладкая кожа и стройные ноги. Фанаты обсудили случившееся и призвали телеведущую не обращать внимание на недоброжелателей. «Вика какая же ты красотка и с великолепным телом, одно удовольствие смотреть на тебя», «Вика снимите видео в полный рост в купальнике, чтоб все удавились, что нет у вас целлюлита, фигура шик, почему бы не похвастаться в очередной раз», — высказались поклонники.