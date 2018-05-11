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Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини
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Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @sasha_savelieva
Участница группы "Фабрика" певица Саша Савельева опубликовала в своем профиле в Инстаграм фотографию, которая не оставила равнодушной никого. Тем более в стороне не смог остаться и ее супруг Кирилл.
Саша выложила снимок, на котором запечатлена в бикини. Девушку тут же осыпали вопросами подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Ваш муж не ругает Вас за такие фото.. ? Можно уже и поправиться по причине…?!
Кирилл Сафонов, муж артистки, в стороне не остался, и тоже прокомментировал фотографию:
Ты нереальна, любимая!
А подписчикам ответил, что женой гордится, а за подобные снимки не ругает.
Женский форум
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