Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 10 Май 2018 в 8:04 PDT Участница группы "Фабрика" певица Саша Савельева опубликовала в своем профиле в Инстаграм фотографию, которая не оставила равнодушной никого. Тем более в стороне не смог остаться и ее супруг Кирилл

Саша выложила снимок, на котором запечатлена в бикини. Девушку тут же осыпали вопросами подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Ваш муж не ругает Вас за такие фото.. ? Можно уже и поправиться по причине…?!

Кирилл Сафонов, муж артистки, в стороне не остался, и тоже прокомментировал фотографию:

Ты нереальна, любимая!

А подписчикам ответил, что женой гордится, а за подобные снимки не ругает.