Ещё
Жена Вайнштейна жалеет о потерянном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Вайнштейна жалеет о потерянном 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Instagram
Супруга скандально известного режиссера Харви Вайнштейна откровенно рассказала о своих эмоциях.
Джорджина Чапман уже не раз говорила, что всегда считала своего мужа прекрасным отцом для их двоих маленьких детей, замечательным и верным другом, чье плечо всегда рядом. Так же она отмечала, что он не раз помогал её знакомым и выручал в трудных ситуациях. Их жизнь и брак казались ей абсолютно счастливыми и она чувствовала себя уверенно, пока не узнала о тех 60 женщинах, которые одна за одной обвинили Харви в домогательствах сексуального характера.
Джорджина призналась: она не смогла смириться с мыслью, что он обидел и унизил столько женщин, и её сердце за них до сих пор болит, хоть с Вайнштейном она уже и рассталась.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей2
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе212
Названы песни, которые слушают психопаты12
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд7
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение