Жена Вайнштейна жалеет о потерянном

Супруга скандально известного режиссера Харви Вайнштейна откровенно рассказала о своих эмоциях.

Джорджина Чапман уже не раз говорила, что всегда считала своего мужа прекрасным отцом для их двоих маленьких детей, замечательным и верным другом, чье плечо всегда рядом. Так же она отмечала, что он не раз помогал её знакомым и выручал в трудных ситуациях. Их жизнь и брак казались ей абсолютно счастливыми и она чувствовала себя уверенно, пока не узнала о тех 60 женщинах, которые одна за одной обвинили Харви в домогательствах сексуального характера.

Джорджина призналась: она не смогла смириться с мыслью, что он обидел и унизил столько женщин, и её сердце за них до сих пор болит, хоть с Вайнштейном она уже и рассталась.