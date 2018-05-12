Главная сваха страны наконец-то нашла себе мужа

Роза Сябитова в третий раз решила попытать счастья в законном браке.

Поклонники передачи "Давай поженимся" часто критиковали ведущую, которая не сумела найти себе достойного спутника жизни, несмотря на свои мудрые советы другим участницам шоу. Обвинения в непрофессионализме усилились после истории с неудачным браком ее дочери.

Теперь зрителям могут успокоиться и порадоваться за телесваху — Роза выходит замуж.

О своих планах Сябитова сообщила в своем микроблоге:

Планы на ближайшие 4 месяца. 1. Построить родовой дом (мое приданное). 2. Омолодить себя (насколько возможно). 3. Сыграть свою свадьбу.

Избранник телеведущей — бизнесмен Ренат. Впрочем, подробности их отношений Роза держит в секрете, очевидно, наученная горьким опытом предыдущего брака. Но известно, что ранее Роза объясняла, что хочет жить со своим мужчиной в гостевом браке, чтобы избежать составления брачного контракта и других юридических формальностей.

Вероятно, теперь Роза и ее избранник изменили свое отношение к официальному браку.

Подписчики по-разному отреагировали на известие: одни искренне порадовались, другие заметили, что в ее возрасте уже пора думать о духовном развитии.

Молодец Роза — Розочка, ты заслуживаешь новый дом, уход за своим телом, выйти замуж, потому ты честно сама зарабатываешь и не зависима ни от кого. Ты, конечно и так хороша, но прихорашиваться тоже не помешает. Желаю всего самого хорошего, пусть Всемогущий поможет тебе претворять задуманные планы на лето.

Хорошее выражение— Родовой дом! Я всегда говорю, что нужно строить Гнездо😉. Теперь буду говорить — Родовое гнездо!

Да уж Розалия! Замуж выйти — Это целое Искуство! А семью сохранить — Это уже Алла бирса — Профессия! Дай Бог! Чтобы все получилось!

Лучше к лицом к ВСЕВЫШНЕМУ повернуться. Там и омоложение и, все прелести жизни

О душЕ, уже пора задуматься!

Молодец старушка! Ей гроб пора готовить а она замуж!)))

Ооооо! Наполеоновские планы! Пусть все исполнится!