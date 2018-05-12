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«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников
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«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @sofiarotaru.official
Звезда советской эстрады опубликовала в Инстаграме свою семейную фотосессию, которая изумила подписчиков.
Певица предстала перед поклонниками в окружении детей и внуков. Подписчики не смогли скрыть своего удивления и растерянности, отметив, что Ротару в свои 70 лет выглядит практически ровесницей собственной внучки-тезки.
Впрочем, поклонники давно отмечают, что певица как будто знает секрет вечной молодости и абсолютно не меняется вот уже много лет. Она сохраняет не только великолепную вокальную форму, но превосходный внешний вид, несмотря на солидный возраст.
@sofiarotaru.official
Одни поклонники оставили восторженные комплименты неувядающей красоте Ротару, другие недоуменно заметили, что она выглядит моложе внучки.
Некоторые, впрочем, настаивают, что все дело в удачной пластике, однако звезда никак не афиширует свое отношение к косметической хирургии.
София Михайловна! Вы невероятная красавица! ❤️❤️❤️ мы вас очень любим!
Боже мой, София Михайловна, я в восторге! Роскошная женщина!
София Михайловна, Вы очень-очень красивая. Любим Вас безгранично, обожаем, уважаем и восхищаемся!
София Михайловна самая прекрасная.
Вот пример красоты и мудрости. Принимает достойно свой возраст и несёт достойно.
Посмотрите её без макияжа…
Хоть и сделанная, но Вы перепллюнуллли Аллу
Женский форум
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