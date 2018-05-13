Канделаки научила всех худеть

Популярная телеведущая поделилась с подписчиками секретами стройности.

Тина Канделаки активно ведет свою страницу в Instagram и рассказывает поклонникам не только о своих профессиональных достижениях. Нередко она рассказывает и о своих спортивных успехах, а также призывает подписчиков следовать ее примеру.

Не так давно Тина опубликовала фотографию, сделанную в спортзале, и поделилась самым эффективным, по ее мнению, способом похудеть.

@tina_kandelaki

"Пробежка — один из самых простых и доступных способов сделать фитнес частью своей жизни. Между тем бег как способ похудения требует правильной организации. Глюкоза в нашем организме хранится в форме гликогена, который является первичным источником энергии для мышц. Едим, бежим и сжигаем съеденное. Хотим похудеть на бегу? Тогда начинаем с утра и бежим натощак. Утром запас гликогена минимален и тело питается тем самым жиром, с основной массой которого необходимо расстаться. Прибежали и только теперь балуем себя вкусной и здоровой пищей!"

— вот так объясняет Тина Канделаки пользу утренних пробежек.

Преданные поклонники засыпали Тину комплиментами и благодарностями за хороший пост, но не все согласились с предложенным рецептом. Кто-то предложил увеличить активность в течение дня, другие агитировали за вечерние пробежки, а третьи уверяли. что только от питания зависит красота фигуры.