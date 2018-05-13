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Лобода продемонстрировала налитую грудь
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Лобода продемонстрировала налитую грудь 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @lobodaofficial
Популярная певица заинтриговала фанатов откровенным кадром.
Светлана Лобода опубликовала на своей странице Instagram пикантную фотографию, взбудоражившую поклонников.
@lobodaofficial
Певица пожелала своим поклонникам доброго утра, на что они немедленно откликнулась лайками и комплиментами в комментариях.
"Крутая, красотка, богиня, шик, лучшая, обожаю вас ЛО!"
"Как может быть не замужем такая интересная женщина?"
"Света — богиня!"
А больше всего фанатов волновал вопрос — родила или нет? Ведь сроки, по расчетам подписчиков уже подходят.
"Светочка, а вы уже родили?)"
"Пяточка видна))))) Или что-то там другое там у малыша;) Лёгких родов!"
Но Светлана на связь не вышла, и фанатам остается только ждать и гадать.
Женский форум
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