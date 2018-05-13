Лобода продемонстрировала налитую грудь

Популярная певица заинтриговала фанатов откровенным кадром.

Светлана Лобода опубликовала на своей странице Instagram пикантную фотографию, взбудоражившую поклонников.

@lobodaofficial

Певица пожелала своим поклонникам доброго утра, на что они немедленно откликнулась лайками и комплиментами в комментариях.

"Крутая, красотка, богиня, шик, лучшая, обожаю вас ЛО!"

"Как может быть не замужем такая интересная женщина?"

"Света — богиня!"

А больше всего фанатов волновал вопрос — родила или нет? Ведь сроки, по расчетам подписчиков уже подходят.

"Светочка, а вы уже родили?)"

"Пяточка видна))))) Или что-то там другое там у малыша;) Лёгких родов!"

Но Светлана на связь не вышла, и фанатам остается только ждать и гадать.