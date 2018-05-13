Гагарина показала фото топлес

Певица наслаждается на Мальдивских островах и провоцирует фанатов.

Полина Гагарина держится в отличной форме и не устает публиковать откровенные фотографии, дразня подписчиков.

@gagara1987

Певица призывает не трогать ее кокосы, а вместо этого приглашает подписчиков принять участие в конкурсе на кавер-версию своей новой песни.

У поклонников не возникло вопросов по конкурсу, а вот желающих обсудить фигуру Полины Гагариной нашлось не мало.

Но и тут мнения разделились:

"Хорошие кокосинки))!"

"Неудачно как-то… Как доска для хлеба (("

"Худая стала, может хотя бы 5 кг наберете"

"А мне фото ОЧЕНЬ нра!) естественно, красиво и органично!"