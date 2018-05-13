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Гагарина показала фото топлес
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Гагарина показала фото топлес 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @gagara1987
Певица наслаждается на Мальдивских островах и провоцирует фанатов.
Полина Гагарина держится в отличной форме и не устает публиковать откровенные фотографии, дразня подписчиков.
@gagara1987
Певица призывает не трогать ее кокосы, а вместо этого приглашает подписчиков принять участие в конкурсе на кавер-версию своей новой песни.
У поклонников не возникло вопросов по конкурсу, а вот желающих обсудить фигуру Полины Гагариной нашлось не мало.
Но и тут мнения разделились:
"Хорошие кокосинки))!"
"Неудачно как-то… Как доска для хлеба (("
"Худая стала, может хотя бы 5 кг наберете"
"А мне фото ОЧЕНЬ нра!) естественно, красиво и органично!"
Женский форум
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