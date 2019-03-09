Фотомодели, которые раньше были мужчинами

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Красавицы-модели, которые были мужчинами 

Рамблер 59 минут назад
Совершенством фотомоделей нельзя не восхищаться. Идеальные параметры, великолепная кожа, густые волосы — всем этим обладают восхитительные красотки. А знаете ли вы, что некоторые из этих потрясающих девушек родились мужчинами?

Клаудиа Чарриез

Эта блондинка с аппетитными формами сделала множество пластических операций, чтобы приобрести нынешний вид и избавиться от признаков мужественности.

Кевин Бэлот

Мальчик с детства мечтал быть королевой красоты. Он изменил внешность и выиграл конкурс красоты среди трансгендеров.

Лея Ти

Молодой человек Леонардо появился в католической семье, но, взрослея, всё больше хотел стать частью мира моды. Теперь Лея — лицо модного дома Givenchy.

Кармен Каррера

Девушка долго скрывала от поклонников, что прежде была мужчиной. Начала она свою карьеру в телешоу, где привлекла внимание публики роскошной фигурой. Позже Кармен попробовала себя в качестве фотомодели и стала успешной.
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