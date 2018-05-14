Ещё
Волочкова отменила свадьбу с программистом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова отменила свадьбу с программистом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
42-летняя Анастасия Волочкова решила сделать паузу в отношениях с Михаилом Лагиным.
Не так давно стало известно, что балерина Анастасия Волочкова наконец собирается замуж. Ее избранником стал программист из Иркутска Михаил Лагин, который уже 4 месяца жил со звездой в ее подмосковном особняке. Однако в последние несколько недель романтические снимки с бойфрендом перестали появляться в микроблоге Анастасии, и журналисты выяснили, что пара… временно распалась.
«Миша любит Настю, — рассказали в окружении Волочковой и Лагина в интервью журналу StarHit. — Мечтал сделать предложение, но, кроме руки, предоставить нечего. А она привыкла к другому уровню жизни. Разногласия и обиды стали возникать по разным причинам. Потом она решила приостановить связь».
Говорят, у Анастасии уже появился новый поклонник — намного состоятельнее Михаила. Он преподнес балерине кольцо с огромным и редким драгоценным камнем — турмалином Параиба. Однако Волочкова пока не готова погрузиться в новые чувства: как считают ее друзья, она еще не оправилась после разрыва с Лагиным и даже подумывает о воссоединении с ним.
Passion.ru: последние новости
Воздушные «голые» платья, дерзкий латекс, умопомрачительные декольте и супермини: звезды на балу Met Gala-2018 «Невероятная женщина»: Садальский показал фото 71-летней Васильевой в бикини 36-летняя Кирстен Данст впервые стала мамой
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детская задача поставила интернет в тупик341
Кому нужны постаревшие женщины4
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы22
Лобода продемонстрировала налитую грудь17
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое1
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение