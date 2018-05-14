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Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервью
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Бузова унизила бывшего мужа в откровенном интервью 

FashionTime 5 часов назад
Фото: FashionTime
Популярная телеведущая и начинающая исполнительница Ольга Бузова уже давно не вспоминала в СМИ о своем экс-супруге Дмитрии Тарасове. Однако, после того, как друг и промоутер футболиста Андрей Лобжанидзе в своем Инстаграме поделился мыслями по поводу расставания некогда звездной пары: «Вылечился от травм, избавился от обузы, женился на донской красавице, стал чемпионом России и скоро ожидает пополнение в семействе!», Бузова не стала молчать.
В интервью изданию «Стархит» девушка рассказала правду об отношениях с Тарасовым и выразила надежду, что судьба не сведет ее вновь с похожим на него человеком.
«У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения, — отметила Бузова. — Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его!».
Девушка отметила — она готова к новым отношениям, но с сильным мужчиной. И, есть вероятность, что это произойдет уже в ближайшем будущем. Напомним, телеведущая станет участницей нового реалити-шоу, в котором за ее руку и сердце будут бороться лучшие холостяки страны. Проект стартует осенью на ТНТ.
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