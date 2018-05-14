Звезды, которые скрывают свое темное прошлое

Карьерный путь часто бывает трудным, и даже звезды протаптывали себе дорогу в шоу-бизнес весьма спорными подработками, о которых стесняются вспоминать. Эти знаменитости не смогли избежать сомнительного опыта из-за большой нужды в деньгах, которую чувствовали в начале карьеры.

Брэд Питт

Кумир миллионов в молодости подрабатывал уличным промоутером, доставщиком, а также садился за руль лимузина, развозившего девушек из службы эскорта. В его обязанности на последней работе входило следить за тем, чтобы все возвращались с вечеринок, не потеряв по дороге белье и туфли. Для Питта это было угнетающе, однако именно эта работа свела его с актерским агентом, благодаря которому началась его карьера в кино.

Леди Гага

Певица не смогла молниеносно прославиться после переезда в Нью-Йорк поэтому подрабатывала танцовщицей «гоу-гоу» в одном из обычных ночных клубов. Леди Гага вспоминает, что за один вечер могла собрать около 400 долларов чаевых, которые считала внушительной суммой и благодаря им она смогла остаться в большом городе, добившись в итоге успеха.

Камерон Диаз

Первую большую известность актрисе принес фильм «Маска», когда ей был 21 год, но за два года до этого она снялась в эротическом проекте из-за нужды в деньгах. Когда звезда стала известной, автор ролика решил шантажировать ее этой записью, но суд официально ввел запрет на ее распространение, однако даже это не помогло уберечь видео от публикации в сети.

Джей Зи

Рэпер вырос в неполной семье и всеми доступными способами помогал своей матери прокормить четверых детей. Он торговал наркотиками, но никогда их не употреблял, но своей первой работой он ничуть не гордиться и сожалеет, что зарабатывал таким образом.

Мэрилин Монро

В далеком 1947 году 21-летняя Монро поучаствовала в первой эротической фотосессии, где позировала в полностью обнаженном виде, а за свою работу ей вручили всего 50 долларов. Фотограф Том Келли заработал на снимках 900 долларов, продав их для календаря Golden Dreams. Уже в следующем году после съемок Монро получила полноценную роль в фильме «Хористки», а после становления знаменитой обнаженные снимки обсуждала публика, которой актриса объяснила свою нужду в деньгах.

Снуп Дог

Артист промышлял сомнительным бизнесом даже будучи знаменитым, и не оттого, что ему нужны были деньги. Как признался артист, в 2003 году он стал сутенером. Собрав полный автобус девушек, рэпер колесил с ними по территории США. Однако он не посягал на их выручку и мог проводить с ними хоть весь вечер напролет вне очереди.

Ченнинг Татум

До начала карьеры в сфере кинематографа актеру приходилось подрабатывать стриптизером, и указанный опыт даже помог ему в будущем. В фильме «Супер Майк», где Татум сыграл главную роль. Именно он выступил хореографом и главным консультантом сцен со стриптизом.