Дайнеко закрутила новый роман

На днях стало известно, что Вика Дайнеко наладила отношения со своим экс-супругом и отцом дочери Дмитрием Клейманом . Некоторые даже предположили, что пара решила дать своим чувствам второй шанс. На это указывали фотографии Вики в Instagram, на которых она публиковала бокалы, а также писала, что она на свидании. Но, как оказалось, воссоединения с бывшим не случилось.

Новый бойфренд Дайнеко не из мира шоу-бизнеса. Встречается пара недавно, но молодой человек уже был представлен подругам певицы, с которыми на днях она отметила свое 31-летие, — сообщает PEOPLETALK.ru.

Напомним, Дайнеко и Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь. До отношений с Дмитрием певица встречалась с Алексеем Воробьевым

Ждем информации о новом бойфренде от самой Вики.