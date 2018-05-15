Ещё
Дайнеко закрутила новый роман
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дайнеко закрутила новый роман 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.RU
На днях стало известно, что Вика Дайнеко наладила отношения со своим экс-супругом и отцом дочери Дмитрием Клейманом. Некоторые даже предположили, что пара решила дать своим чувствам второй шанс. На это указывали фотографии Вики в Instagram, на которых она публиковала бокалы, а также писала, что она на свидании. Но, как оказалось, воссоединения с бывшим не случилось.
Новый бойфренд Дайнеко не из мира шоу-бизнеса. Встречается пара недавно, но молодой человек уже был представлен подругам певицы, с которыми на днях она отметила свое 31-летие, — сообщает PEOPLETALK.ru.
Напомним, Дайнеко и Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь. До отношений с Дмитрием певица встречалась с Алексеем Воробьевым.
Ждем информации о новом бойфренде от самой Вики.
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: как живет и выглядит непросто строившая «женское счастье» на сцене и в жизни Татьяна Овсиенко 53-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис стала мамой во второй раз «Деревенское» платье, нелепые кудри и перебор с хайлайтером: в Сети обсуждают неудачный образ Селены Гомес для Met Gala
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина показала фото топлес7
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое9
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»54
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью29
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение