Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы

Экстравагантная израильская певица Нетта Барзилай стала победительницей песенного конкурса «Евровидение-2018», проходившего в Лиссабоне. Ещё до начала конкурса она прославилась в соцсетях из-за нестандартной внешности, самоиронии и отсутствия комплексов. Девушка выступала в первом полуфинале и получила 238 баллов, что позволило ей занять первое место на этом этапе. Однако после выступления с Неттой произошёл конфуз. Когда она в сопровождении ассистентов спускалась со сцены, то потеряла равновесие, не удержалась и упала, поехав по ступенькам. К счастью, пышнотелая 25-летняя красотка не получила травм. Досадное падение не повлияло на её самоуверенность и не помешало через несколько дней выступить не менее ярко. В финале конкурса Нетта набрала 529 баллов от жюри и зрителей и подарила Израилю возможность принять «Евровидение» в следующем году.