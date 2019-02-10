Австралийская модель сделала слепой глаз своей «изюминкой»

Молодая девушка Элис Джейн Крейг ослепла на левый глаз в далеком детстве, когда ей было семь лет. Сегодня ей 21 год, и она модель, которая участвовала в конкурсах красоты и претендовала на звание "Мисс мира, Австралия".

В своем Instagram-блоге Крейг пропагандирует любовь к себе, к которой она пришла не так давно. Все детство ее травили в школе и во дворе, называя циклопом. Неудивительно, что долгие годы Элис считала свою особенность чудовищной, но сейчас поняла, что это — скорее ее "изюминка", которой следует не стесняться.

Крейг мечтает стать ролевой моделью для других девушек, которые не могут что-то в себе принять. Напротив, она считает, что необходимо ценить то, что помогает вам выделиться.

Недуг Элис настиг ее не внезапно. Она родилась с кистой в левом глазу и должна была пройти ряд операций. Но, несмотря на все усилия врачей, девушка все-таки ослепла на один глаз из-за многочисленных рубцов, которые остались после медицинского вмешательства.