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Австралийская модель сделала слепой глаз своей «изюминкой» 

Рамблер 23 минуты назад
Молодая девушка Элис Джейн Крейг ослепла на левый глаз в далеком детстве, когда ей было семь лет. Сегодня ей 21 год, и она модель, которая участвовала в конкурсах красоты и претендовала на звание "Мисс мира, Австралия".
В своем Instagram-блоге Крейг пропагандирует любовь к себе, к которой она пришла не так давно. Все детство ее травили в школе и во дворе, называя циклопом. Неудивительно, что долгие годы Элис считала свою особенность чудовищной, но сейчас поняла, что это — скорее ее "изюминка", которой следует не стесняться.
Крейг мечтает стать ролевой моделью для других девушек, которые не могут что-то в себе принять. Напротив, она считает, что необходимо ценить то, что помогает вам выделиться.
Недуг Элис настиг ее не внезапно. Она родилась с кистой в левом глазу и должна была пройти ряд операций. Но, несмотря на все усилия врачей, девушка все-таки ослепла на один глаз из-за многочисленных рубцов, которые остались после медицинского вмешательства.
Женский форум13
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