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Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
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Дапкунайте смутила поклонников отсутствием бюстгальтера 

Eva.ru 54 минуты назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса театра и кино, а также телеведущая Ингеборга Дапкунайте приехала на 71-й Каннский кинофестиваль, чтобы посетить премьеру фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — самый чистый белый».
В отличие от своих голливудских коллег, далеко не все отечественные знаменитости ежегодно прилетают в Канны. Однако Ингеборга Дапкунайте на правах не только российской, но также британской и литовской актрисы прошлась по красной дорожке кинофестиваля перед премьерой фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — самый чистый белый».
Для крайне редкого появления на публике 55-летняя знаменитость выбрала довольно обычное и в то же время элегантное длинное белое платье с запахом и воротником, выполненным в стиле жакета. Простой и изысканный наряд Ингеборги разительно отличался от образов других российских звезд, появлявшихся на красной дорожке фестиваля в нынешнем году. Лишенный вычурности и чрезмерного шика, граничащего порой с полным отсутствием чувства стиля, образ актрисы покорил многих ее поклонников.
Единственной деталью, смутившей интернет-пользователей, стало отсутствие бюстгальтера под платьем Дапкунайте.
instagram.com
«Как всегда — вкус, красота, элегантность! Не перестаю восхищаться! Но отсутствие лифчика меня немного смущает» «Очень красивое платье. Идеальна, как всегда! Но где же белье?» «Она что тоже без белья? Вот люблю эту актрису, но в 55 без бюстгальтера выходить в люди уже как-то не очень…»
Впрочем, не только 55-летняя Ингеборга Дапкунайте рискнула появиться перед сотнями репортеров без нижнего белья. Ее юная коллега актриса Анна Чиповская также не стала утруждать себя, надевая бюстгальтер под вечернее платье.
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