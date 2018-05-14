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Кэти Холмс выходит замуж
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Кэти Холмс выходит замуж 

Sunmag 8 часов назад
Фото: @katieholmes_fans
Пять лет после развода с Томом Крузом Кэти Холмс приходилось скрывать личную жизнь от репортеров, чтобы не лишиться алиментов — $9,8 миллиона долларов на расходы для себя и дочь Сури.
Делать это стало в два раза сложнее, когда у Кэти начался роман с актером Джейми Фоксом, который длился все это время, но теперь пара наконец может демонстрировать свои чувства на публике без страха быть увиденными. Даже больше: как сообщил источник изданию Hollywood Life, Кэти согласилась выйти замуж во второй раз!
«У нее остались очень плохие впечатления от первого опыта, но она считает, что может довериться Джейми и попробовать снова. К тому же у него сложились отличные отношения с Сури, которую Кэти любит больше всего на свете. Это стало решающим аргументом», — сообщил инсайдер.
По его словам, ждать пышной церемонии не стоит: свадьба, которая состоится этим летом в Париже, будет камерной, почти что домашней, и приглашены на нее будут всего человек 30. А платье Кэти уже заказала своему другу и дизайнеру Заку Позену.
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