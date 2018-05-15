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Эвелина Хромченко показала редкое фото с сыном
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Эвелина Хромченко показала редкое фото с сыном 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: @evelinakhromtchenko
Глядя на стилиста в передаче «Модный Приговор» на Первом канале, практически невозможно подумать, что у нее есть 22-летний сын. Эвелина редко делится с поклонниками фотографиями членов семьи, но для выпускного у единственного ребенка сделала исключение.
Хромченко опубликовала совместный снимок с сыном Артемием, где высокий молодой человек с темными волосами и бородой больше похож на ровесника модного эксперта. В этот ответственный день Эвелина надела длинное свободное платье глубокого синего цвета, совпадающего по оттенку с мантией и шапочкой выпускника.
@evelinakhromtchenko
Подписчики Хромченко в Инстаграм были шокированы фотографией: «Ничего себе сынок! Никогда бы не сказала, что он у Вас уже такой взрослый!» Многие поздравили молодую маму с выпускным. Эвелина ответила на множественные комментарии с теплыми пожеланиями, но проигнорировала вопрос о том, какое учебное заведение закончил ее сын.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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