Нагиев рассказал о смешных заработках

Исполнитель главной роли в фильме «Непрощенный» Дмитрий Нагиев дал интервью в Каннах, где прошел показ картины о Виталии Калоеве , потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером.

Нагиев рассказал, что съемки в этом фильме были дня него изматывающими внутренне. Однако, он немедленно согласился сниматься, лишь прочитав сценарий.

«Это было глубокое, страшное произведение, которое выбило меня из колеи на пару дней. Я правду рассказываю, я действительно отписался режиссеру в третьем часу ночи, что я прочитал, что я плакал. Может быть, потому что я пожилой, сентиментальный человек уже»,

— говорит актер.

Бюджет фильма составил около 100 млн рублей. Памятуя о том, что Нагиев является одним из самых высокооплачиваемых российских актеров, журналист BFM поинтересовался, не пошли ли 95 млн из них на гонорар кинозвезде.

«Нет, это все мифы и паршивые домыслы журналистики о каких-то заоблачных гонорарах»,

— заявил актер.

По словам Нагиева, «любой более-менее уважающий себя западный артист гораздо больше получает, чем мы».

«Это смешные деньги, поверьте мне. Некоторые наши артисты снялись в нескольких зарубежных картинах. Я, говорит, так рад, мне каждый месяц приходят деньги: то 600 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей), то 6 тысяч (500 тысяч рублей), в зависимости от количества показов по миру. Вы знаете, мне приходят только телеграммы на день рождения от малоизвестных фондов. Все. Я работал за гонорар, но это весьма скромные деньги»,

— рассказал Нагиев.

Дмитрий Нагиев опроверг многочисленные публикации СМИ о том, что он является самым обеспеченным актером России. Пару лет назад журнал Forbes наделил его таким званием, отметив, что кинодеятель зарабатывает примерно три млн долларов в год.

«Пока я еще нахожусь в поиске тех денег, которые они обозначили тогда»,

— подытожил актер.