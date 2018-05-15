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Нагиев рассказал о смешных заработках
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Нагиев рассказал о смешных заработках 

Ридус 6 часов назад
Фото: @nagiev.universal
Исполнитель главной роли в фильме «Непрощенный» Дмитрий Нагиев дал интервью в Каннах, где прошел показ картины о Виталии Калоеве, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером.
Нагиев рассказал, что съемки в этом фильме были дня него изматывающими внутренне. Однако, он немедленно согласился сниматься, лишь прочитав сценарий.
«Это было глубокое, страшное произведение, которое выбило меня из колеи на пару дней. Я правду рассказываю, я действительно отписался режиссеру в третьем часу ночи, что я прочитал, что я плакал. Может быть, потому что я пожилой, сентиментальный человек уже»,
— говорит актер.
Бюджет фильма составил около 100 млн рублей. Памятуя о том, что Нагиев является одним из самых высокооплачиваемых российских актеров, журналист BFM поинтересовался, не пошли ли 95 млн из них на гонорар кинозвезде.
«Нет, это все мифы и паршивые домыслы журналистики о каких-то заоблачных гонорарах»,
— заявил актер.
По словам Нагиева, «любой более-менее уважающий себя западный артист гораздо больше получает, чем мы».
«Это смешные деньги, поверьте мне. Некоторые наши артисты снялись в нескольких зарубежных картинах. Я, говорит, так рад, мне каждый месяц приходят деньги: то 600 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей), то 6 тысяч (500 тысяч рублей), в зависимости от количества показов по миру. Вы знаете, мне приходят только телеграммы на день рождения от малоизвестных фондов. Все. Я работал за гонорар, но это весьма скромные деньги»,
— рассказал Нагиев.
Дмитрий Нагиев опроверг многочисленные публикации СМИ о том, что он является самым обеспеченным актером России. Пару лет назад журнал Forbes наделил его таким званием, отметив, что кинодеятель зарабатывает примерно три млн долларов в год.
«Пока я еще нахожусь в поиске тех денег, которые они обозначили тогда»,
— подытожил актер.
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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