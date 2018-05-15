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Модель plus size не скрывает наготу, мужа и сына
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Модель plus size не скрывает наготу, мужа и сына 

Рамблер 3 часа назад
Самая популярная полная модель Тесс Холлидей — в нашей галерее.
1/7  С мужем, австралийским бизнесменом Ником.
Фото:
2/7  С младшим сыном Боуи.
Фото:
3/7  На работе!
Фото:
4/7  В купальнике.
Фото:
5/7  В постели.
Фото:
6/7  Вид спереди.
Фото:
7/7  Вид сзади.
Фото:
Тесс Холлидей ломает стереотипы. В школе с ней не хотели дружить из-за ее полноты, но девушка выросла и доказала, что лишний вес не преграда, когда есть цель. С детства Тесс мечтала стать моделью, правда поддержала ее в этом только мама, близкие отнеслись скептически.
Путь к мечте был трудным, но Тесс не сдавалась. Она участвовала в конкурсах красоты, отправляла свое портфолио в различные модельные агентства и даже приняла участие в тв-шоу, где толстякам помогали худеть. Проект Тесс быстро покинула, так как худеть она не собиралась, но шанс засветиться на телевидении не упустила. Ее стали приглашать на съемки в рекламных роликах, а затем ее по-настоящему заметили.
Тесс подписала контракт с модельным агентством MiLK Model Management. Сейчас она работает с огромным количеством брендов косметики, парфюмерии, одежды.
С личной жизнью у Тесс тоже все в порядке. Она счастлива замужем и воспитывает двоих детей.
Женский форум7
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