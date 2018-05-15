Модель plus size не скрывает наготу, мужа и сына

Тесс Холлидей ломает стереотипы. В школе с ней не хотели дружить из-за ее полноты, но девушка выросла и доказала, что лишний вес не преграда, когда есть цель. С детства Тесс мечтала стать моделью, правда поддержала ее в этом только мама, близкие отнеслись скептически.

Путь к мечте был трудным, но Тесс не сдавалась. Она участвовала в конкурсах красоты, отправляла свое портфолио в различные модельные агентства и даже приняла участие в тв-шоу, где толстякам помогали худеть. Проект Тесс быстро покинула, так как худеть она не собиралась, но шанс засветиться на телевидении не упустила. Ее стали приглашать на съемки в рекламных роликах, а затем ее по-настоящему заметили.

Тесс подписала контракт с модельным агентством MiLK Model Management. Сейчас она работает с огромным количеством брендов косметики, парфюмерии, одежды.

С личной жизнью у Тесс тоже все в порядке. Она счастлива замужем и воспитывает двоих детей.