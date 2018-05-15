Подписчики не узнали Яну Рудковскую

Известный продюсер Яна Рудковская обожает кроссовки и старается выглядеть старшей сестрой своего маленького сына Саши. Несколько часов назад женщина поделилась японским секретом своей молодости и красоты, но в ответ на это получила массу критики.

«Gold and beauty. Японская золотая маска, на которую, по слухам, подсел уже весь Голливуд — однозначно новый хит лета. Сделать самой очень сложно — маска невероятно хрупкая, но после того, когда она сама впитывается (эпидермис буквально заглатывает ее после 20-30 минут нанесения), кожа как будто светится изнутри! Фантастка в области лечебной косметологии! В общем, готовимся к завтрашней церемонии "Glamour Influencers Awards"»,

— написала Яна.

@rudkovskayaofficial

«Яна, вас не узнать! Вы красавица в этой маске!))», «Совсем девочка», «Яна это Вы? Не узнать совсем, черты не Ваши», «Да совсем не похожа на Яну.. маска творит чудеса», «Оу оу оу оу— что за красотка, не узнала честно», «В этой маске не похоже на себя», «Яна, это вы?…не узнала)))) вы потрясающая девушка», «Это не Яна, черты лица не ее и волосы у нее не такие», «Сомневаюсь что это Рудковская», «Я вообще подумала это Шакира . Яна, богатой будете неузнала», «Яна стала неузнаваемой, пластика?» — обсуждают подписчики. «Настоящая ironwoman…», «Золотая терминаторша», «Клеопатра», — делятся они ассоциациями.

«Ну да мы же тут все с Голливуда)», «Одни голодают, а другие морду золотом мажут», «А какой смысл в этой маске? Золото — инертный металл, никаких реакций оно не дает», «Сегодня у многих блогеров реклама этой маски», «Ярмарка тщеславия. этим особенно грешат те, кто из грязи)))», «А можно фото после маски?», «Лучше бы эти деньги на маску пенсионерке на карту бросили», — отметились критики.

В ответ звезда пообещала снять видео, чтобы доказать всем, что они не правы.