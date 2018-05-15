Нюша увеличила губы, а ее раскритиковали

Фанаты не оценили бьюти-образ певицы.

Нюша продолжает экспериментировать со внешностью. На этот раз певица решила сделать губы более пухлыми и соблазнительными. Но поклонникам это не понравилось.

@nyusha_nyusha

Хорошо, что это был всего лишь макияж, а не инъекции филлеров. «Губы на пол-лица!», «Зачем так заметно рисовать контур за гранью губ», — тут же налетели на девушку подписчики. Действительно, времена, когда модные девушки старались подобным образом изменить контур губ, давно канули в Лету. Подобные бьюти-уловки смотрятся сегодня слегка нелепо. И если уж возникло желание подкорректировать эту часть лица, то лучше воспользоваться хайлайтером и средством для контуринга. Подробную инструкцию от профессионального визажиста можно прочитать здесь.

Напомним, Нюшу этой весной уже не раз критиковали за излишне активный макияж. Например, ее огромные брови просто ужаснули не только антифанатов, но и преданных поклонников певицы. А почти сразу после этого звезда показала ненакрашенные редкие брови-ниточки, которые тоже не понравились фолловерам.

Следующим шагом был контуринг — не менее активный, чем у Кардашьян, которая когда-то ввела в моду этот прием. Но с таким макияжем Нюша стала похожа на цыганку. К тому же слой тонального средства оказался настолько плотным, что даже знаменитую родинку Нюши скрыл полностью, как и не было.

А вот селфи певицы без мейка собирают сотни комплиментов и тысячи лайков. И зачем ей краситься? Внешность у девушки потрясающая, и достаточно яркая. Впрочем, за смелость Нюшу можно лишь похвалить. Несмотря ни на что, она не боится менять свой образ. Интересно, что ждет поклонников в следующий раз?